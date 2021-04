Sensationeel record: Kamminga duikt als tweede zwemmer ooit onder 58 seconden

Zwemmer Arno Kamminga is als tweede zwemmer ooit op de 100 meter schoolslag onder de 58 seconden gedoken. Hij tikte in Eindhoven bij testwedstrijden aan in een sensationele tijd van 57.90.

Alleen de Brit Adam Peaty was ooit sneller op de langebaan. De olympisch kampioen van 2016 is houder van het wereldrecord met 56.88.

Tweede record van de dag

Eerder op de dag had Kamminga zijn eigen Nederlands record met 0,01 seconde aangescherpt tot 58,42. De oude toptijd zwom Kamminga bijna twee maanden geleden in Antwerpen.

"Drie weken geleden was ik in Eindhoven bij de kwalificatiewedstrijden nog niet top", zei Kamminga na zijn ochtendrace. "Ik was net terug van trainingskamp en ik zocht naar controle in mijn slag. Nu was ik gretig om een persoonlijk record te zwemmen. En dat is gelukt."