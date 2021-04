Kamminga zwemt sensationele tijd onder 58 seconden: 'Dit gaat mijn pet te boven'

Arno Kamminga - ANP

Zwemmer Arno Kamminga is als tweede zwemmer ooit op de 100 meter schoolslag onder de 58 seconden gedoken. Hij tikte in Eindhoven bij testwedstrijden aan in een sensationele tijd van 57.90. Alleen de Brit Adam Peaty was ooit sneller op de langebaan. De olympisch kampioen van 2016 is houder van het wereldrecord met 56.88. Niet te bevatten "Ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten", reageerde Kamminga. "Ik wist al langere tijd dat dit erin zat. Ik heb het afgelopen jaar heel goed getraind, maar het kwam er alleen nog niet helemaal uit bij de wedstrijden. Dat was soms frustrerend. Dat ik dan vandaag zo'n geweldige tijd zwem, dat gaat mijn petje te boven."

Kamminga hoopt dat Peaty slecht slaapt van zijn sterke tijd - NOS

"Ik denk dat er nog wel meer in zit", is Kamminga optimistisch. "Ik merk dat ik sterker ben dan ooit, ben wat zwaarder en fitter dan ooit. Ik heb een beter uithoudingsvermogen en kan het heel makkelijk volhouden. Meestal kan ik de kracht niet kwijt, maar vandaag had ik de controle om alles kwijt te kunnen en alles te geven." Eerder op de dag had Kamminga zijn eigen Nederlands record met 0,01 seconde aangescherpt tot 58,42. De oude toptijd zwom Kamminga bijna twee maanden geleden in Antwerpen.

De toptijd betekent dat Kamminga's aanloop naar de Olympische Spelen iets anders verloopt. "Ik had zo'n tijd in mijn agenda gezet voor Tokio. Daar staat het natuurlijk nog steeds. Ik zat in de groep met een paar andere zwemmers die allemaal een beetje hetzelfde zwommen. Daar heb ik nu een halve seconde afstand van genomen, dat is heel fijn." Over de aanstaande strijd met Peaty is hij ook erg enthousiast. "Alles kan gebeuren als je naast hem ligt", zegt hij daarover. "Ik heb het gat van anderhalve seconde verkleind tot een seconde. Ik hoop dat hij hier een nachtje slecht van slaapt."