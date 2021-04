Aangifte rector na examenstunt Capelle, politie grijpt in bij stunt Breda

Examenstunts in Breda en Capelle aan den IJssel zijn vandaag uit de hand gelopen. Zo greep de politie in Breda in toen zo'n 150 leerlingen met opblaasbadjes een vijver op wilden gaan, meldt Omroep Brabant. In Capelle liep de stunt uit op een ontruiming van het Comenius College. De rector doet aangifte tegen vier leerlingen, zegt hij tegen Rijnmond.

Om het einde van hun middelbareschooltijd te vieren, liep een aantal leerlingen met flares (een soort fakkels) door de gangen op het Comenius College. Dat leidde tot flinke rookontwikkeling, een loeiend brandalarm en een ontruiming, zegt rector Pascal Scholtius. "Gelijk paniek natuurlijk en grote chaos binnen."

Scholtius vindt een beetje baldadigheid geen probleem, maar de actie van de vier leerlingen gaat hem te ver. "Ze brengen andere leerlingen en medewerkers in gevaar. Dit is grensoverschrijdend gedrag", zegt hij. De politie laat Rijnmond weten dat er niets is vernield, maar de vier leerlingen zijn ervandoor gegaan.

Bootjesactie

In Breda stuurde de politie meer dan 150 leerlingen weg bij een examenstunt in het Wilhelminapark. Onder anderen scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum wilden met opblaasbadjes een vijver opgaan. Mensen in de omgeving alarmeerden de politie.

Agenten bekeurden een groot aantal jongeren. "We willen natuurlijk voorkomen dat veel mensen bij elkaar komen vanwege corona", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Scholieren kregen onder meer een bekeuring voor wildplassen, het niet kunnen laten zien van een legitimatiebewijs en het schenden van de afstandsregels.

Niet alle scholieren zijn bekeurd. Sommige leerlingen gingen er in hun zwembadje vandoor toen de agenten aankwamen.