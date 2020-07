Wereldkampioen Márquez start zondag toch niet in GP van Andalusië

MotoGP-coureur Marc Márquez (Honda) doet zondag niet mee aan de Grote Prijs van Andalusië in Jerez. De Spanjaard ondervindt nog te veel hinder van zijn gebroken rechterarm waaraan hij dinsdag is geopereerd en wil met het oog op de rest van het seizoen geen risico nemen. De Honda-coureur crashte afgelopen zondag hard in de Grand Prix van Spanje.