'Langzaam maar zeker verdwijnt de flamenco uit Spanje'

De laatste flamenco - Nieuwsuur

De coronacrisis maakt korte metten met de Spaanse flamenco. Door alle regels sloten in het land de bijna honderd zalen waar flamenco wordt gespeeld, de tablaos. Een derde daarvan ging daardoor al failliet. Het deel dat zich overeind houdt, vreest de genadeklap. In Madrid is de beroemde zaal Corral de la Moreria al meer dan een jaar gesloten. Terrassen in de stad mogen open zijn, maar voorstellingen in zalen zijn door de regering verboden. De kaalslag wordt langzaam zichtbaar: van de 22 Madrileense tablaos sloten er al zes voor altijd. Door de sluitingen staan honderden artiesten op straat. "Muzikanten zoeken baantjes als loodgieter en elektricien om te overleven", zegt Juanma Del Rey, directeur van de Corral de la Moreria. Tot de crisis toesloeg, was zijn zaal eigenlijk nooit gesloten en waren er avond na avond wachtlijsten om de voorstellingen te zien. In de zaal zat ooit Che Guevara tijdens een geheim bezoek aan Madrid. En ook zanger Bono, Harrison Ford, Kiss, politici uit de hele wereld. De Corral was legendarisch.

Directeur Juanma Del Rey op het podium van het 'Corral' - Nieuwsuur / Rop Zoutberg

Belén López danst voor Nieuwsuur in de verlaten zaal van Corral de la Moreria. Het getik van haar hakken echoën tegen de muren. Sinds maart vorig jaar treedt López niet meer op. "De zalen gaan gewoon failliet. Omdat niemand zich druk maakt. We werden ontvangen op het ministerie en de minister kwam niet eens opdagen." Het is een strop om de hals van artiesten, zegt Belén López. Ook directeur Del Rey noemt het een intens trieste situatie:

'Het is een strop om de hals van artiesten' - NOS

Del Rey vreest dat het voor hem is afgelopen, als er niet snel hulp komt. Hij is boos dat de overheid weinig onderneemt voor de sector, die erkend is als cultureel erfgoed. Arbeidstijdverkortingen zijn niet voldoende, omdat ook andere kosten maand na maand doorgaan. "Zalen gaan failliet en keren nooit meer terug. Dat komt door de centrale plekken waar de tablaos zitten. Die verdwijnen gewoon, want er vestigt zich bijvoorbeeld een tapasbar."

De oorsprong van de flamenco ligt ergens in Andalusië. Niemand weet precies wanneer, maar ergens in de 18de eeuw broeit in de gemeenschap van de gitanos een vorm van zang, muziek en dans. De zigeuners laten zich beïnvloeden door muziek afkomstig uit Noord-Afrika en traditionele zang uit Spanje zelf. In 2010 verklaart de Unesco de flamenco werelderfgoed.