Penthouse in Veghel gaat voor miljoen euro aan bitcoins van de hand

Voor een penthouse in Veghel heeft zich een koper gemeld die de woning wil kopen met bitcoins. Volgens de makelaardij zal het in Nederland voor het eerst zijn dat een woning volledig met bitcoins wordt gekocht. "Eerder zijn er wel woningen deels met bitcoins gekocht, die werden dan bijvoorbeeld gebruikt als aanbetaling", zegt makelaar René van de Laar.

De vraagprijs was 21 bitcoins, momenteel ongeveer een miljoen euro. Volgens het makelaarsbedrijf zal de koop binnen enkele dagen worden afgerond. "In principe hebben we iemand die dit wil kopen", vertelt Bart Greijmans van de makelaardij aan Omroep Brabant. "Nu zijn we precies aan het uitzoeken hoe we dit allemaal kunnen regelen, maar dat gaat wel lukken."

Alles goed op papier

Om het huis te verkopen, moet alles volgens Greijmans goed worden uitgezocht. "Normaal gesproken is een notaris gewend om bijvoorbeeld in euro's over te dragen. Nu gaat dit in bitcoins. Dat is ook voor de notaris wennen. En we moeten met advocaten zorgen dat alles goed op papier staat, voor zowel de verkoper als de koper. Hiervoor bestaan geen voorbeelden."

De makelaar spreekt van een spannende transactie. "Nu kunnen we ervaren hoe dit in zijn werk gaat."

Omdat de prijs van verhandelde bitcoins op handelsplatforms wereldwijd schommelt, wordt voor de verkoop van het penthouse nog naar het juiste moment gezocht. De bemiddelingskosten worden voorlopig nog in euro's afgerekend.

NVM ziet geen trend

Ook al wordt deze woning volledig met bitcoins betaald, makelaarsvereniging NVM is er nog niet van overtuigd dat dit de toekomst is. "Wij zien nog geen trend", vertelt Marc van der Lee van de NVM aan Omroep Brabant.

"Dit heeft voor een deel te maken met de waarde van bitcoins. Die wisselt sterk. Hoe wil je die koppelen aan de vraagprijs voor een huis? Dan zou je bij wijze van spreken elke dag de koers van de bitcoin moeten bepalen en diezelfde dag moeten aanpassen in de bitcoin-vraagprijs voor het huis. Dat is met de huidige systematiek bijna ondoenlijk."

Van der Lee denkt dat een hoop mensen zich bij bitcoins nog niets kunnen voorstellen. "Geld hebben we weliswaar voor een belangrijk deel op een pasje staan, maar dat is nog tastbaar als je met een portemonnee rondloopt. Dat geeft vertrouwen. Een bitcoin kun je niet vasthouden, die staat ergens versleuteld op het web."

Niets op tegen

Volgens Van der Lee is het niet zo dat de NVM transacties van huizen via bitcoins afraadt. "Wij staan voor het belang van de verkoper, als je verkoopmakelaar bent, of een aankoopmakelaar. Het is niet zozeer dat wij zeggen wat je wel of niet moet doen, maar deze techniek is nog niet goed gekend. Maar als twee partijen een goed gevoel hebben bij het zakendoen in bitcoins, is daar op zich niets op tegen. Maar ik denk niet dat de markt al zover is."