Europese landen dienen herstelplannen in, maar voor wat hoort wat

Deze week dienden onder meer Duitsland, Frankrijk en Griekenland al hun plan in. Portugal deed dit al een week eerder. De stapel met herstelplannen wordt vandaag nog groter. Alleen het plan van Nederland laat op zich wachten. Het kabinet heeft laten weten de formatie af te wachten voordat het een plan indient.

Europese landen kunnen uiterlijk vandaag hun nationale herstelplannen indienen om aanspraak te maken op de miljarden aan EU-geld. Tot op het laatste moment krijgt de Commissie plannen binnen. Er is 800 miljard euro te verdelen, maar om het geld te bemachtigen moeten landen wel hervormen.

"Zo behoudt een volgend kabinet de ruimte om te kiezen welke extra hervormingen en investeringen een plek krijgen in het nationale plan voor de komende jaren. Er bestaan meerdere indieningsmomenten voor een herstelplan, Nederland loopt dus geen geld mis."

"Het kabinet wil een stevig en ambitieus plan indienen. Daarom is ervoor gekozen dit plan mee te nemen in de formatie", aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Nederland kan maximaal voor 6 miljard euro aan plannen indienen. Maar in deze eerste ronde heeft de demissionaire regering ervoor gekozen nog niet mee te doen. Een volgend kabinet moet daarover beslissen, is de gedachte.

De belangrijkste speerpunten zijn verduurzaming en digitalisering. De Commissie stelde vast dat minstens 37 procent van de miljarden moet worden uitgegeven aan verduurzaming. Daarnaast moet 20 procent van het geld worden ingezet voor digitalisering en innovatie.

Mede op aandringen van Nederland is het motto: voor wat hoort wat. Landen kunnen ambitieuze plannen indienen, zoals het bouwen van windmolenparken of het aanleggen van een 5G-netwerk, maar daarbij moet een land ook aangeven welke hervormingen het door gaat voeren om de economie te stimuleren of de staatsschuld terug te dringen.

Zo is Griekenland onder meer van plan overheidsinstanties te digitaliseren en met elkaar te verbinden. Zo moet het in de toekomst onmogelijk worden een huis te bezitten zonder dat de Griekse belastingdienst daarvan op de hoogte is.

Tot nu toe hebben vijf landen officieel een plan ingediend. Landen als Spanje en Italië hebben ook al gesproken over hun herstelplan, maar hebben dat nog niet opgestuurd naar de Commissie. Beide landen kunnen aanspraak maken op elk bijna 70 miljard euro.