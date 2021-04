Zweed vindt in bos kunstschatten van meer dan 2500 jaar oud

Een Zweed die begin deze maand in het zuidwesten van Zweden een oriëntatietocht uitzette, is op een kunstschat uit de bronstijd gestuit. In een bos bij de plaats Alingsås vond hij zo'n vijftig sieraden en gebruiksvoorwerpen die naar schatting meer dan 2500 jaar oud zijn.

Een Zweedse hoogleraar spreekt in de Götenborgs-Posten van een unieke vondst. Volgens hem zijn de hals- en armbanden, voetringen, kledingspelden en bijl zeer goed bewaard gebleven. Hij denkt dat ze van een of meerdere vooraanstaande vrouwen zijn geweest.