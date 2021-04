Koeman krijgt schorsing van twee wedstrijden en mist topper tegen Atlético

FC Barcelona-coach Ronald Koeman moet de komende twee wedstrijden vanaf de tribune toekijken hoe zijn ploeg de jacht op de landstitel voortzet.

Koeman is door de Spaanse voetbalbond voor twee duels geschorst vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Granada, die de ploeg met 1-2 verloor.

De coach werd donderdag vanwege commentaar op de vierde official naar de tribune verwezen. Volgens het wedstrijdrapport van de scheidsrechter had Koeman "vaya personaje" gezegd tegen de vierde man, vrij vertaald: "wat een figuur, zeg".

Door de schorsing mist Koeman de wedstrijd tegen zijn oude club Valencia van aankomende zondag én de topper tegen koploper Atlético Madrid, die volgende week zaterdag op het programma staat.

'Onbeleefd'

Na afloop van de wedstrijd zei Koeman dat hij niet begreep waarom hij was weggestuurd. "Ik zou graag weten wat ik dan zou hebben gezegd. Hij was degene die onbeleefd tegen me was", zei Koeman. "Als ze iets in het rapport van de scheidsrechter zetten dat ik niet heb gezegd, dan zal ik daartegen protesteren."

