Al jaren verboden insectenverdelger nog steeds gevonden in grutto's

Grutto - ellywa / Wikimedia commons / cc-by-sa

In drie dode grutto's en elf niet uitgekomen grutto-eieren is DDT aangetroffen, een insecticide die al zo'n vijftig jaar niet meer mag worden gebruikt in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het onderzoek werd gestart omdat het slecht gaat met de gruttopopulatie. "Het is verontrustend dat in alle monsters DDT zit. De concentraties die we gevonden hebben, hebben voor volwassen grutto's geen acute of chronische effecten, maar voor de concentraties in de eieren valt een effect op de reproductie van de grutto niet volledig uit te sluiten. Daarvoor is meer onderzoek nodig", zegt Joost Lommen van het Centrum Landbouw en Milieu tegen Omrop Fryslân. De dode vogels en eieren zijn gevonden door vrijwilligers, in het broedseizoen vorig jaar. DDT maakt eierschaal dunner In het vervolgonderzoek moet duidelijk worden, door naar een grotere groep grutto's te kijken, of er een verband is tussen de dikte van de eierschaal en de hoeveelheid DDT in het ei. Uit eerder onderzoek bleek dat DDT de eierschaal van roofvogels dunner maakt. Een ei kan daardoor makkelijker breken. Uiteindelijk wil CLM weten of DDT invloed heeft op de reproductie van de grutto, een beschermde soort. 85 procent van de Europese gruttopopulatie broedt in Nederlandse graslanden. Er zijn steeds minder grutto's, onder meer door intensivering van de landbouw.

DDT werd onder meer gebruikt om insecten te doden in de fruitteelt. Het werkte heel goed, maar omdat het zo lang in de grond blijft zitten, is gebruik ervan sinds 1973 verboden in Nederland. In heel Europa mag het niet meer worden toegepast. In Afrika komt het nog wel voor, om de malariamug in huizen aan te pakken.