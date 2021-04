Zin in zomervakantie? Deze landen staan er wel/niet voor open

Op een vraag die veel mensen bezighoudt vormt zich steeds meer een antwoord: kan ik deze zomer naar het buitenland op vakantie? Gisteren stemde het Europees Parlement in met het gebruik van een coronapaspoort; meerdere Europese landen zeggen al de deuren te willen openen voor toeristen. Spanje, Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk hebben hun strategie voor het opengaan al bekendgemaakt, maar ook over andere landen zijn al dingen bekend. We maakten een overzicht van de landen en hun regels, maar eerst: onze eigen regels. Het is de komende tijd nog niet de bedoeling om op vakantie te gaan. De Nederlandse overheid raadt momenteel buitenlandse vakanties af. Dit advies geldt tot minstens 15 mei. Mogelijk wordt komende week meer bekend over hoe het daarna verder moet. Daarnaast hebben alle landen een oranje reisadvies, wat betekent dat het wordt afgeraden naar deze landen te reizen, behalve wanneer is het echt noodzakelijk is. Reizigers die terugkomen uit zo'n land moeten in Nederland in quarantaine.

Wat is er nodig om het reisadvies te versoepelen? Het RIVM kijkt naar de gezondheidssituatie in een land en brengt op basis daarvan een advies uit aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij wordt vooral gekeken naar het aantal besmettingen. Als het algeheel reisadvies van de overheid wordt versoepeld en reizen dus weer toegestaan is, zal per land gekeken worden naar de 'risicokleur'. Die kan geel worden als het aantal besmettingen afneemt.

Gisteren werd het licht op groen gezet voor het coronapaspoort: een gratis certificaat waarmee de pashouder laat zien dat hij of zij is gevaccineerd tegen corona, onlangs negatief is getest of is hersteld van het virus en daardoor voldoende antilichamen heeft. De pas gaat gelden binnen de hele EU en moet vrij reizen weer mogelijk maken. Het doel is dat per juli alle lidstaten zo'n certificaat beschikbaar hebben. EU-landen mogen zelf invulling geven aan hoe ze het coronapaspoort verder willen implementeren. Vooral Zuid-Europese landen grijpen de goedkeuring van de pas nu al aan om versoepelingen voor toeristen bekend te maken. Zoals Spanje: Spanje In Spanje zijn in juni toeristen met een coronapaspoort weer welkom, als het aan het ministerie van Toerisme ligt. Quarantaine zou na aankomst - zoals het er nu uitziet - niet nodig zijn. In mei doet Spanje al mee aan een proef met een dergelijk coronapaspoort, zei de Spaanse staatssecretaris van Toerisme eerder. Momenteel zijn in Spanje mondkapjes binnen en buiten verplicht. Winkels, horeca en culturele instellingen zijn open. Discotheken en bioscopen zijn nu nog gesloten. Het is onduidelijk of het uitgaansleven ook nog gesloten is tijdens de zomer. Frankrijk De Franse overheid wil vanaf 9 juni weer buitenlandse toeristen binnenlaten, mits ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Ze moeten dat kunnen aantonen met een gezondheidsverklaring, zoals een coronapaspoort. Het plan is onderdeel van versoepelingen in Frankrijk. Het lijkt erop dat in ieder geval de terrassen, musea, bioscopen, theaters, stadions en concertzalen in de zomer weer open zijn. Ook de avondklok zou op 30 juni helemaal weg moeten zijn. "Verder zijn er nog geen details bekend", zegt correspondent Frank Renout. Maar een ding is wel duidelijk. "De Franse toerisme-industrie staat te springen om (Nederlandse) bezoekers."

Griekenland Ook Griekenland lijkt al voor te sorteren op het coronapaspoort. De quarantaineplicht die eerder gold is voor veel landen op 19 april opgeheven. Reizigers die gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen tonen, zijn dus weer welkom. Of ze nou met het vliegtuig, met de auto of per veerboot aankomen. Voor het toerisme gaat Griekenland stap voor stap open vanaf 14 mei, zegt correspondent Conny Keessen. "Het is een van de eerste landen die dit doen." Half mei zullen ook de meeste beperkingen die nu nog gelden zijn opgeheven, is de verwachting. Op 12 april vertrokken al 200 Nederlanders naar Rhodos voor een testvakantie:

Nederlanders op Rhodos: 'Gek om na zo lang weer op vakantie te zijn' - NOS

Duitsland In Duitsland wordt nog weinig gesproken over de zomervakantie. Bondskanselier Merkel wil nog niet speculeren over een mogelijke 'openingsdatum' voor toerisme; eerst moet het aantal besmettingen omlaag. "Hotels en vakantiehuizen zijn nu dicht, ook voor de Duitsers zelf", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Mensen die vanuit hoge risicogebieden naar Duitsland komen, moeten momenteel vijf dagen in quarantaine, ook Nederlanders. Wel beginnen dit weekend onder meer aan de kust een aantal toerismeprojecten, waarbij hotels en vakantiehuizen weer gasten mogen ontvangen. Oostenrijk Oostenrijk wil op 19 mei weer opengaan, met een uitgebreide teststrategie. Maar hier behoort Nederland momenteel tot de 'hoge-risico-landen' en moeten reizigers na aankomst eerst vijf dagen in quarantaine. "Het kan natuurlijk zijn dat in de zomer het aantal besmettingen een stuk lager is", zegt Van de Hulsbeek. "Dan ziet de situatie er weer heel anders uit." België Voor België is nog veel onduidelijk over de zomer. "De terrassen zijn hier nog niet eens open, dan voelt buitenlandse toeristen op grote schaal toelaten nog ver weg", zegt correspondent Aïda Brands. België gaat ook met het coronapaspoort werken, maar vanaf wanneer is nog onduidelijk. Momenteel mag je als buitenlandse toerist zonder voorwaarden maximaal 48 uur in België zijn. Als je langer dan twee dagen naar België gaat, moet je in quarantaine.

Quote In Turkije gelden de lockdownregels niet voor buitenlandse toeristen. Correspondent Mitra Nazar

Italië In Italië is nog veel onduidelijkheid over de zomer. Momenteel moeten buitenlandse toeristen bij een bezoek aan het land vijf dagen in quarantaine. Dat geldt sowieso nog tot 15 mei, voor daarna is nog niets bekendgemaakt. Marokko Ook buiten de EU worden voorbereidingen getroffen. In Marokko is nog veel onduidelijk. "Zo is het niet zeker dat de grootschalige operatie Marhaba, waarmee de Marokkanen die per auto naar Marokko reizen worden opgevangen, dit jaar doorgaat", zegt correspondent Samira Jadir. Er worden wel voorbereidingen getroffen in verschillende havens. Momenteel geldt een vliegverbod voor 54 landen, waaronder Nederland. Op 21 mei loopt deze maatregel af. Voor deze datum zal bekend worden gemaakt of de vliegverboden worden verlengd, zegt Jadir. Turkije In Turkije zijn toeristen nu al welkom, als ze een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Wel is er net een nieuwe strenge lockdown in Turkije begonnen, waarbij veel plekken dicht zijn en alcoholverkoop verboden is. Deze lockdownregels gelden overigens niet voor buitenlandse toeristen, zegt correspondent Mitra Nazar. Dat was in december tijdens de vorige lockdown ook al het geval, is te zien in deze reportage van Nazar: