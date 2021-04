KNVB neemt boycot social media niet over: 'Binnenkort om tafel met Facebook'

De Britse sportwereld gaat vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur over tot een breed gedragen boycot van social media. De boycot duurt het gehele weekeinde en loopt maandag pas om middernacht af. Er wordt vooral een vuist gemaakt tegen verbaal geweld, vaak met een racistisch of discriminerend karakter, op alle digitale platformen.

UEFA-baas Aleksander Ceferin bezigt duidelijke taal. "We moeten deze haatcultuur niet verder laten groeien. Dat zou schadelijk zijn voor het voetbal, maar ook voor de hele maatschappij. Ik roep iedereen op om melding te maken van onacceptabele tweets of berichten op social media. We hebben genoeg van deze lafaards, die zich verschuilen achter hun anonimiteit om hun schadelijke ideologieën te uiten."

De actie is niet alleen gericht op uitingen van particulieren. "Het gaat er de initiatiefnemers ook om dat platformen als Twitter en Facebook, die volgens hen te weinig doen om dit soort verbaal geweld tegen te gaan, tot actie over moeten gaan. Want het gaat hier in Engeland vaak best ver. Als je een person of colour bent, zoals dat hier wordt omschreven, dan is het nog zoveel erger wat je allemaal over je heen krijgt."

Een woordvoerder van Twitter reageerde tegenover Sky Sports News: "Sinds het seizoen begon in de Premier League, zijn er door mensen in Groot-Brittannië meer dan dertig miljoen tweets verstuurd over voetbal. In die periode hebben we 7.000 tweets verwijderd die in strijd waren met onze regels. We hebben onze maatregelen aangescherpt zodat nu negentig procent van de overlast die spelers ervaren in tweets, pro-actief verwijderd wordt."

KNVB: 'Wij kennen die voorgeschiedenis niet'

In Nederland neemt de KNVB de actie niet direct over. "In Engeland is de boycot een logische volgende stap, gezien de voorgeschiedenis met grote publieke incidenten. Het is daar al langer een groot probleem. Die voorgeschiedenis kennen wij hier niet en dan komt een boycot uit het niets", laat een woordvoerder van de KNVB weten.

"Dat betekent niet dat wij naïef zijn hierin. We zien dit probleem soms ook op onze eigen kanalen terug. We hebben recent het beleid ook aangescherpt om discriminerende reacties van onze kanalen te verwijderen. Het wordt sinds enige tijd ook besproken met onze partners."