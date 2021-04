Gunstige loting voor Oranjevrouwen in kwalificatiereeks voor WK in 2023

Het Nederlands vrouwenelftal treft in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap van 2023 louter landen die zich nog niet eerder voor een WK wisten te plaatsen.

Nederland, de regerend Europees kampioen, neemt het op tegen IJsland, Tsjechië, Wit-Rusland en Cyprus. Van die vier landen heeft IJsland met een zeventiende plaats de beste notering op de wereldranglijst. Het nam deel aan de laatste drie EK's, een plaats in de kwartfinales in 2013 is de beste prestatie.

Oranje staat derde op de wereldranglijst, achter de Verenigde Staten en Duitsland. Tsjechië staat op de 27ste plaats, Wit-Rusland is 54ste en Cyprus 125ste.

De groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK, waar voor het eerst 32 landen aan meedoen. Twee jaar geleden kende het toernooi nog maar 24 deelnemers.

WK in Australië en Nieuw-Zeeland

De kwalificatiereeks voor het WK, dat wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland, begint in september. De openingswedstrijd van het toernooi is op 10 juli 2023 in Auckland, de finale op 20 augustus in Sydney.