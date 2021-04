Tweede tijd voor Verstappen in probleemloze eerste training in Portugal

Verstappen kwam later door een remfoutje buiten de baan terecht, maar liep daarbij geen schade op. Over de boordradio liet hij wel weten moeite te hebben met zijn banden. Desondanks was hij maar nipt langzamer dan Bottas.

Hamilton noemde zijn auto in het begin van de sessie over de boordradio 'aardig onbestuurbaar', maar dat had volgens zijn engineer te maken met de asfalttemperatuur. Uiteindelijk noteerde Hamilton de vijfde tijd.

Ook voor Lewis Hamilton en Max Verstappen, die met respectievelijk 44 en 43 punten bovenaan de WK-stand staan, was het even wennen.

De eerste trainingsdag staat doorgaans in het teken van aftasten en dat was in Portugal niet anders. Coureurs proberen het circuit en de manier waarop ze met hun banden omgaan zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Het team gebruikt de verzamelde data in aanloop naar de kwalificatie van zaterdag (16.00 uur).

Max Verstappen is probleemloos begonnen aan het derde Formule 1-weekeinde van het seizoen. Verstappen noteerde in Portugal bij de ochtendtraining de tweede tijd, slechts 25 duizendsten achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Gedurende het seizoen blijven de teams op de fabriek werken aan de ontwikkeling van de auto's. Verstappen en zijn engineers gebruikten de trainingstijd in Portugal ook om de effecten daarvan te ontwaren. "We hebben wat nieuwe dingen op de auto, aerodynamische updates", zei Verstappen donderdag. "Ik kan er verder weinig van zeggen, maar hopelijk worden we er nog sneller van".

"Ik vroeg me al af waarom er niemand stond", vroeg de viervoudig wereldkampioen zich grinnikend af nadat hij naar zijn eigen team was doorgereden.

Sebastian Vettel kwam het niet slecht uit dat er in de vrije training nog weinig op het spel staat. De Aston Martin-coureur parkeerde zijn bolide niet bij zijn eigen team in de pitstraat, hij stopte een pitbox eerder bij de monteurs van McLaren.

Verstappens teamgenoot Pérez was sneller dan Verstappen in de kwalificatie in Imola, maar door een stuurfout onder de regenachtige omstandigheden zakte hij ver terug. "Ik ben tevreden over de progressie, de auto is goed en ik heb mezelf verrast door al in mijn tweede Red Bull-race de tweede startpositie te pakken. In de race op Imola heb ik het verknald, we hadden daar een een-tweetje moeten scoren. Het doel is dat hier recht te zetten en alsnog te doen."

"Ik heb nog een paar races nodig om de auto helemaal onder de knie te krijgen en me helemaal op mijn gemak te voelen in deze cockpit. Dit is slechts het begin van het seizoen. Ik heb geleerd dat het uiteindelijk niet gaat om hoe je uit de startblokken komt. Het gaat erom hoe je finisht en dat geldt ook voor mijn hele F1-seizoen."