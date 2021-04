Ooggetuige van verdrukking Israël: 'Het voelde als een eeuwigheid'

"De uitgang was niet breed genoeg", zei een ooggetuige in het ziekenhuis van Haifa:

Het hoofd van de hulpdiensten zegt in een verklaring dat het "moeilijk is om de omvang van de ramp te beschrijven". Een ambulancemedewerker, die als een van de eersten ter plekke was, beschrijft de chaos die hij aantrof: "Het was moeilijk om aan te zien. Tientallen mensen lagen gewond in een smal steegje, sommige gewonden liepen rond. Mensen schreeuwden van pijn."

Een van de gewonden vertelt dat hij bijna werd doodgedrukt. "Er lagen heel veel mensen bovenop me. We vielen over elkaar heen, totdat de politie besloot de hekken om te gooien en mensen te redden", zegt hij vanuit het ziekenhuis aan Times of Israel.

Hij bleef roepen om hulp: "Ik heb een kind thuis, help me alsjeblieft. Maar niemand wist wat we moesten doen. Vanaf boven gooiden ze water op ons, dat is alles wat ze op dat moment konden doen".