Brussel beschuldigt Apple van machtsmisbruik via App Store

Daarnaast zijn er zorgen over het feit dat de iPhone-maker ontwikkelaars van apps restricties oplegt, waardoor zij iPhone- en iPad-gebruikers niet kunnen informeren over alternatieve betaalmogelijkheden. Apple krijgt nu de tijd om zich tegen de beschuldigingen te verweren.

De Europese Commissie beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie via de App Store. Het gaat daarbij specifiek om de distributie van muziek-apps. Dat heeft Margrethe Vestager, vicepresident van de Europese Commissie en belast met digitale zaken, bekendgemaakt.

De topman van Spotify spreekt, in reactie op het nieuws, op Twitter van een "belangrijke dag". Apple zegt dat de zaak het "tegenovergestelde van eerlijke concurrentie is". Volgens de techgigant wil Spotify wel de voordelen, toegang tot honderden miljoenen gebruikers, maar vinden ze dat ze daar niet voor hoeven te betalen.

De zaak begon met een klacht van Spotify in maart 2019. Die streamingdienst vindt dat Apple zijn eigen dienst, Apple Music, voortrekt en hekelt dat het verplicht commissie moet betalen. Ruim een jaar later maakte de Europese Commissie bekend een onderzoek te beginnen naar onder meer dat tarief. Er loopt ook nog een ander onderzoek vanuit de commissie, naar betaaldienst Apple Pay.

Apple is de poortwachter voor iPhone- en iPad-gebruikers, zegt Vestager in een toelichting. "Met Apple Music concurreert Apple met andere muziekdiensten. Door het opleggen van strenge regels worden andere muziekdiensten benadeeld, onthoudt Apple gebruikers goedkopere alternatieven en beperkt het de concurrentie."

Als Apple schuldig wordt bevonden kan het een boete krijgen en gedwongen worden veranderingen door te voeren. Vooral dat laatste kan nadelig zijn voor het bedrijf; een boete zal het zonder problemen kunnen betalen.

De commissie heeft de afgelopen jaren Google tot drie keer toe een miljardenboete opgelegd. De zoekgigant is tegen alle drie de boetes in beroep gegaan; de eerste zaak ligt nu bij het Europees Gerecht. Mocht het zover komen, is het de verwachting dat Apple hetzelfde zal doen. Deze zaak kan dus nog jaren duren.

Er loopt ook nog een ander juridisch geschil tussen de commissie en Apple, dat gaat over het betalen van achterstallige belasting in Ierland.