Bijna drieduizend fans per dag welkom bij EK hockey in Amstelveen

Bij de Europese kampioenschappen hockey in Amstelveen is publiek welkom. Per dag mogen er bij de EK, begin juni, zo'n 2.700 toeschouwers naar binnen. Naar alle waarschijnlijkheid moeten de supporters een negatieve coronatest kunnen overleggen.

De hockeybond heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sportkoepel NOC*NSF en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam het plan opgesteld voor de aanwezigheid van publiek.

"Wie weet is er eind mei nog wel wat meer mogelijk", zegt Erik Gerritsen, directeur van de hockeybond. "Maar ook met een beperkter aantal toeschouwers zal de sfeer in het stadion geweldig zijn."

Tijdens de EK van 2017, die ook in Amstelveen gehouden werden, waren per dag nog bijna tienduizend fans aanwezig.