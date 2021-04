Ten Hag verlengt bij Ajax tot en met 2023: 'Willen Europese top ergeren'

Het was geen uitgemaakte zaak dat Ten Hag een nieuwe verbintenis bij Ajax zou ondertekenen. De 51-jarige Tukker kon naar verluidt op belangstelling vanuit Engeland rekenen. Tottenham Hotspur zou Ten Hag als kandidaat zien om de ontslagen José Mourinho op te volgen.

Ten Hag telt echter zijn zegeningen. "Ik weet wat ik hier heb en ik weet met welke mensen ik hier werk. Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten. Ik ben hier gelukkig", licht hij zijn contractverlenging toe op de website van Ajax. "We willen nog hoger en de topclubs in Europa ergeren."

Grote successen

Onder leiding van Ten Hag, die sinds januari 2018 bij de club werkzaam is, beleefde Ajax grote successen met het behalen van de halve finales van de Champions League en het vieren van de landstitel in 2019.

Ook dit seizoen gaat het Ajax voor de wind met het aanstaande kampioenschap in de eredivisie en het winnen van de KNVB-beker.