Een woning in Amsterdam-Noord is vanochtend vroeg meermaals beschoten. In het huis sliep een echtpaar met drie kinderen. Niemand raakte gewond.

Buurtbewoners aan de Dijkmanshuizenstraat werden rond 05.00 uur opgeschrikt door een aantal knallen, meldt AT5. Er bleken vier kogels te zijn afgevuurd op een raam van de woning op de begane grond.

Waarom de woning is beschoten, is niet duidelijk. NH Nieuws meldt dat de politie de zaak onderzoekt.