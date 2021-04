Warming-up: Schmidt blijft bij PSV • Overmars bevestigt dat er 'serieuze' interesse was in Ten Hag

Mocht Ajax zondag kampioen wordt het een ander feest dan normaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei donderdag dat er geen officiële huldiging voor Ajax komt vanwege de coronaregels. De stad houdt er wel rekening mee dat groepen supporters zich buiten het stadion zullen verzamelen, maar Halsema zei dat de stad "zoveel mogelijk mogelijk voorbereidingen gaat treffen om mensen te ontmoedigen" te komen.

Ajax had graag gezien dat er tegen FC Emmen een beperkt aantal toeschouwers welkom was geweest, net als afgelopen zondag toen 7.500 fans hun favoriete club met een zege op AZ (2-0) officieus kampioen zagen worden. Maar het demissionaire kabinet bepaalde dat er voorlopig geen fans aanwezig zijn bij duels in de eredivisie.

"We vinden dit onbegrijpelijk", reageerde algemeen directeur Edwin van der Sar. "Dit is niet uit te leggen aan fans. We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld."

Ajax en de gemeente Amsterdam willen de supporters zondag hoe dan ook bij een mogelijk kampioenschap betrekken. Hoe dat er precies uit zal zien is nog een verrassing.