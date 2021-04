Tjeenk Willink: inhoudelijke formatie kan beginnen, maar nog wel 'ongemak'

De opdracht van de informateur was om uit te zoeken of er voldoende vertrouwen kan worden opgebouwd om inhoudelijk te gaan praten over de formatie van een nieuw kabinet. Volgens hem is dat dus het geval. In een begeleidende brief schrijft hij dat zijn gesprekken met fractievoorzitters de afgelopen weken "een gevoel van ongemak" niet hebben weggenomen. "Ongemak over de gevolgen van uitputtende Kamerdebatten over geschonden vertrouwen in Den Haag".

"De inhoudelijke formatie kan beginnen door de benoeming van een nieuwe informateur." Dat is de voornaamste conclusie van informateur Tjeenk Willink. Hij heeft zijn eindverslag (.pdf) overhandigd aan Kamervoorzitter Bergkamp. De informateur stelt dat hij ongemak voelt over de onderlinge verhoudingen, maar voldoende bereidheid ziet om met de bestaande bestuurscultuur te breken.

De fractievoorzitters van PVV, SP en Bij1 sluiten deelname of steun aan een kabinet onder leiding van demissionair premier Rutte bij voorbaat uit. Hun collega's van de Partij voor de Dieren, Denk en BBB vinden samenwerking met "de VVD van Mark Rutte" niet geloofwaardig. "Anderen gaan zover niet", concludeert Tjeenk Willink, "en laten hun oordeel afhangen van de contouren van een te voeren beleid". Dat betekent dat de meeste partijen in de Tweede Kamer Rutte niet uitsluiten als premier.

Niet wie met wie

In zijn eindverslag zegt Tjeenk Willink dat de formatie niet moet beginnen met de vraag wie met wie een kabinet wil vormen. Het moet wat hem betreft eerst gaan over "de problemen die bij voorrang moeten worden aangevat", in eerste plaats het herstelplan voor de economie na de coronacrisis. De fractievoorzitters noemden verder de kansenongelijkheid in het onderwijs en tegenstellingen op de arbeidsmarkt. Andere onderwerpen die hoog op de agenda staan zijn klimaat, migratie en herstel van de democratische rechtsorde.

Hij adviseert nu om een informateur aan te stellen met een grote afstand tot de actuele politiek en de politieke partijen. Zijn opvolger moet een "breed, sociaal-economisch profiel" hebben.

Een regeerakkoord op hoofdlijnen, zoals Tjeenk Willink wil, stelt hoge eisen aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen, schrijft hij. Zij moeten kennis hebben van het ambtelijk apparaat, goed weten hoe zij met de Tweede Kamer moeten omgaan en veel verstand hebben van de onderwerpen in hun eigen portefeuille. De informateur adviseert hier al vroeg in de formatie mee aan de slag te gaan, zodat de juiste bewindslieden gevonden kunnen worden.

Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord

Tjeenk Willink begon op 6 april aan zijn klus. In het Kamerdebat over de ''functie elders" voor Omtzigt werd een motie van afkeuring tegen premier (en VVD-leider) Rutte aangenomen Intussen zijn daar de gelekte notulen van de ministerraad bij gekomen. Daaruit bleek dat meerdere partijleiders in het kabinet zich over kritische Kamerleden van de coalitie hadden uitgelaten.

Het 'therapeutische debat' over die vertrouwelijke notulen duurde tot diep in de nacht. De aanwezige bewindspersonen maakten verontschuldigingen en uitten goede voornemens. De Kamer nam een reeks voorstellen aan, die moeten leiden tot een nieuwe bestuurscultuur. Dat is iets wat de informateur ook graag wil. De informateur wachtte met zijn eindverslag tot dit debat achter de rug was.

De informateur overhandigde zijn eindverslag om 11.00 uur aan Tweede Kamer-voorzitter Bergkamp.