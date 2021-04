Tjeenk Willink: inhoudelijke formatie kan beginnen

"De inhoudelijke formatie kan beginnen door de benoeming van een nieuwe informateur". Dat is de voornaamste conclusie van informateur Tjeenk Willink. Hij heeft zijn eindverslag overhandigd aan Kamervoorzitter Bergkamp. Om 12.00 uur geeft hij een toelichting op zijn bevindingen. De informateur schrijft aan de Tweede Kamer dat hij nog ongemak voelt over de onderlinge verhoudingen, maar voldoende bereidheid ziet om met de bestaande bestuurscultuur te breken.

Die persconferentie wordt live uitgezonden bij de NOS op NPO1, NPO Politiek en NOS.nl.

De opdracht van de informateur was om uit te zoeken of er voldoende vertrouwen kan worden opgebouwd om inhoudelijk te gaan praten over de formatie van een nieuw kabinet. Volgens hem is dat dus het geval. In een begeleidende brief schrijft hij dat zijn gesprekken met fractievoorzitters de afgelopen weken "een gevoel van ongemak" niet hebben weggenomen.

"Ongemak over de gevolgen van uitputtende Kamerdebatten over geschonden vertrouwen in Den Haag". Maar hij constateert ook dat de bereidheid om daar iets aan te doen de afgelopen weken is toegenomen. "Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, crises het hoofd geboden en burgers en overheid op elkaar vertrouwen."

Tjeenk Willink begon op 6 april aan zijn klus. In het Kamerdebat over de ''functie elders" voor Omtzigt werd een motie van afkeuring tegen premier (en VVD-leider) Rutte aangenomen Intussen zijn daar de gelekte notulen van de ministerraad bij gekomen. Daaruit bleek dat meerdere partijleiders in het kabinet zich over kritische Kamerleden van de coalitie hadden uitgelaten.

Geen dichtgetimmerd coalitie-akkoord

Het 'therapeutische debat' over die vertrouwelijke notulen duurde tot diep in de nacht. De aanwezige bewindspersonen maakten verontschuldigingen en uitten goede voornemens. De Kamer nam een reeks voorstellen aan, die moeten leiden tot een nieuwe bestuurscultuur. Dat is iets wat de informateur ook graag wil. De informateur wachtte met zijn eindverslag tot dit debat achter de rug was.

De informateur sprak de afgelopen weken twee keer met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en met verschillende deskundigen. Hij vindt dat er een regeerakkoord op hoofdlijnen moet komen en geen dichtgetimmerd coalitie-akkoord waar de Tweede Kamer geen kant mee op kan.

De informateur overhandigde zijn eindverslag om 11.00 uur aan Tweede Kamer-voorzitter Bergkamp.