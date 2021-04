Veel weerstand tegen extra verplegend personeel op Olympische Spelen

Er is in Japan weerstand ontstaan tegen het plan van het olympisch organisatiecomité om tijdens de Spelen vijfhonderd extra verplegers in te zetten. De Japanse gezondheidszorg vreest dat de druk op de reguliere zorg hierdoor te groot wordt vanwege het coronavirus.

De Japanse overheid is voornemens om alle atleten en trainers bij de Olympische Spelen in Tokio dagelijks te gaan testen op het coronavirus. De inzet van extra verplegend personeel is hierbij nodig om dit testbeleid te kunnen uitvoeren.

Deze week werd de hashtag 'aanvraag voor 500 verplegers' trending topic op Twitter in Japan, waarin vele gebruikers het voorstel bekritiseerden. "Dit is geen grap, mensen zullen door de Olympische Spelen gaan overlijden", klonk het onder meer.