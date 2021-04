VVD-prominent Hans van Baalen (60) overleden

Voormalig Kamerlid voor de VVD en Europarlementariër Hans van Baalen is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Rotterdam. Kort geleden werd bij hem kanker geconstateerd. In de afgelopen weken ging zijn situatie plots snel achteruit, zegt een vriend van zijn familie tegen de NOS.

Van Baalen zat van 1999 tot 2009 in de Tweede Kamer namens de VVD. In 2002 kwam hij door het grote verlies van zijn partij niet in de Kamer, maar na de verkiezingen van 2003 keerde hij weer terug.

Voorzitterschap leidt tot lintje

In 2009 maakte hij de overstap naar Brussel, waar hij lid werd van het Europees Parlement. Hij hield zich voornamelijk bezig met buitenlandse zaken en defensie. Vanaf 2015 was hij partijvoorzitter van de ALDE, de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Namens Nederland is de VVD aangesloten bij die partij.

Van Baalen werd in november benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn lintje van oud-Kamervoorzitter Arib vanwege zijn jarenlange lidmaatschap van de Kamer en het Europees Parlement, en vanwege zijn voorzitterschap van de ALDE en de Liberale Internationale. Het krijgen van die onderscheiding noemde hij een grote eer.

Beschuldiging van extreemrechtse sympathieën

In het begin van zijn politieke carrière werd hij beschuldigd van extreemrechtse sympathieën. Toen hij in 1998 op de kandidatenlijst stond, dook via Vrij Nederland het verhaal op dat hij als zestienjarige een steunbetuiging zou hebben geschreven aan Joop Glimmerveen, leider van de extreemrechtse Volksunie. Ook zou hij als voorzitter van studentenclub Pro Patria eind jaren 70 het Horst Wessellied hebben gezongen.

Van Baalen trad na die beschuldigingen terug, waarna een commissie onderzoek deed. Op basis van de bevindingen van die commissie gunde de VVD hem eerherstel: zo konden deskundigen niet vaststellen of de handtekening op de Glimmerveen-brief daadwerkelijk van Van Baalen was.

Europarlementariërs spreken menigte in Kiev toe

In 2014 reisde Van Baalen samen met zijn collega in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, naar Kiev. Demonstranten keerden zich daar tegen Rusland, wat bekend kwam te staan als de Maidan-revolutie.

Verhofstadt sprak toen de menigte toe: "Er komt iedere week een nieuwe EU-delegatie hierheen tot jullie de strijd hebben gewonnen." Van Baalen vulde hem aan: "We blijven bij jullie." Die actie kwam hen op kritiek te staan, omdat ze daarmee olie op het vuur zouden hebben gegooid.

Nieuwsuur maakte daar in 2019 een reportage over: