Tientallen autobanden lek gestoken in Nieuwe Pekela

In Nieuwe Pekela zijn afgelopen nacht banden van tientallen auto's lek gestoken. Er is een 58-jarige man aangehouden.

Een buurtbewoner zag waar de man mee bezig was en waarschuwde de politie, net na middernacht. Agenten hebben de man aangehouden voor vernieling.

Op basis van meldingen die tot nu toe zijn gedaan, zijn zeker bij 36 auto's een of meerdere banden lek gestoken. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer autobanden zijn vernield en roept mensen op daarvan aangifte te doen.

Boormachine

"Mijn vriendin had ochtenddienst, maar toen ze om 05.50 uur bij de auto kwam, trof ze twee lekke banden aan. Ze maakte me wakker en ik ben gaan kijken. Ik zag dat de buurman ook lekke banden had en een kennis in een andere straat ook", zegt een man tegen RTV Noord. Volgens de buurtbewoner prikte de man met een boormachine de banden lek.

Bewoners die camerabeelden hebben van de vernielingen, is gevraagd die te delen met de politie.