Marechaussee vangt voortvluchtige Pool bij verkeerscontrole

De Koninklijke Marechaussee heeft bij een verkeerscontrole een Pool aangehouden die sinds 2008 op de internationale opsporingslijst staat. Hij wordt door justitie in Polen gezocht voor drugssmokkel en deelname aan een criminele organisatie.

De 45-jarige man werd dinsdag aangehouden bij een controle op de N325 bij Beek-Ubbergen, aan de grens bij Nijmegen. Bij de controle twijfelden de marechaussees over de echtheid van het Sloveense paspoort en rijbewijs die hij bij zich had. Dat bleek terecht, want de documenten waren vals.

De Pool werd meegenomen naar het bureau van de marechaussee in Zevenaar. Daar is met vingerafdrukken en foto-onderzoek zijn echte identiteit vastgesteld.

De man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist over zijn uitlevering.