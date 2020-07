Gregorius debuteert met homerun bij verliezende Phillies

Didi Gregorius heeft bij zijn officiële debuut voor Philadelphia Phillies met 5-2 verloren van Miami Marlins. De 30-jarige honkballer sloeg wel direct een homerun en liep ook nog een punt binnen voor zijn nieuwe club in de Amerikaanse honkbalcompetitie.

Gregorius, die vanwege de coronacrisis met een mondkapje speelt, speelde de afgelopen vijf jaar voor New York Yankees, maar tekende in december een contract in Philadelphia.

Meulens wint met Mets

Ook Hensley Meulens, de bondscoach van het Nederlandse honkbalteam, maakte zijn debuut als assistent-coach in de MLB. Zijn New York Mets won met 1-0 van Atlanta Braves, de club waar Ozzie Albies onder contract staat.

Het enige punt werd gemaakt door Yoenis Céspedes, die na twee jaar en drie operaties zijn comeback maakte in de MLB. In de zevende inning sloeg de Cubaanse honkballer de bal over de hekken en bezorgde de Mets daarmee de eerste overwinning van het nieuwe seizoen.