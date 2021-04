Vier beachduo's zeker van achtste finales, alleen Brouwer en Meeuwsen nog niet

Vier Nederlandse beachvolleybalduo's hebben zich bij het sterk bezette World Tour-toernooi in Cancun (Mexico) direct geplaatst voor de achtste finales. Alleen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen moeten na de groepsfase in de eerste ronde van de knock-outfase spelen, omdat zij een van de pouleduels verloren.

Brouwer en Meeuwsen, als zevende geplaatst, gingen in twee sets onderuit tegen de als tiende geplaatste Russen Ilja Lesjoekov en Konstantin Semjonov. Tegen wie zij het in de eerste ronde opnemen, is nog niet bekend.

Naar tweede ronde

Een week geleden, toen ook in Cancun een viersterrentoernooi werd gespeeld, haalden Sanne Keizer en Madelein Meppelink de halve finales. Uiteindelijk grepen zij naast het brons.

Het als twaalfde geplaatste Nederlandse duo had alleen tegen de Finnen Riikka Lehtonen en Niina Ahtiainen een derde set nodig, die eenvoudig met 15-8 werd gewonnen.