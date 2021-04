Minder omzet KPN in eerste kwartaal, wel iets meer winst

In lijn met de dalende trend van de afgelopen jaren heeft telecombedrijf KPN in de eerste drie maanden van dit jaar weer minder omzet gedraaid. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, aan het eind waarvan de coronapandemie Nederland bereikte, daalde de omzet met 2,9 procent en kwam uit op iets minder dan 1,3 miljard euro, blijkt uit de kwartaalcijfers.

Wel bleef er meer winst over. Dat kwam doordat het goedkoper was voor het bedrijf om geld te lenen en omdat het kon profiteren van gunstige wisselkoersen. De nettowinst steeg met 18 procent tot 141 miljoen euro.

Ontevreden klanten

Klanten zijn nog steeds niet heel tevreden met de diensten van het telecombedrijf, dat de stemming onder afnemers van zijn producten altijd op de voet volgt. De klanttevredenheid was eind vorig jaar tot het diepste punt in vier jaar gedaald, en dat bleef zo begin dit jaar.

Daarbij speelt onder meer mee dat door de grote vraag naar telefoon, internet en tv-diensten in de lockdown de klantenservice soms moeilijk bereikbaar was. Dat de tevredenheid dit jaar tot dusver niet dieper zakte, is volgens KPN te danken aan investeringen in de capaciteit.

Ondertussen gaat het bedrijf gestaag door met het vervangen van koperaansluitingen door het snellere glasvezel. Die investeringen in infrastructuur doen de toekomstige waarde van KPN stijgen. Over geruchten dat andere partijen een overnamebod op het bedrijf voorbereiden, laat het vooralsnog niets los. Ook staat er bij de cijfers niets over het afluisteren van KPN-klanten door Huawei.