KNGU na bekentenis turncoach Beltman: 'Helaas herkennen we de verhalen'

De bond wil daarom de cultuurverandering in de sport versnellen door middel van een onafhankelijk onderzoek, dat het al een paar dagen voor het nieuws over Beltman aankondigde . "Dit kan en mag nooit meer gebeuren."

Een overzicht van twee pagina's van tien (ex-)turnsters in het Noordhollands Dagblad laat de ernst van de zaak duidelijk zien. "Mijn maag draait ervan om", zegt Crijns. "Het is echt verschrikkelijk om te lezen, elke keer opnieuw."

Daarmee doelt Crijns onder andere op het boek 'De onvrije oefening' uit 2013 van ex-topturnsters Simone Heitinga en Stasja Köhler. Zij gaven in diezelfde krant ook een reactie op het verhaal van Beltman. "Door te stellen dat het nooit zijn intentie was, zwakt Gerrit Beltman zijn onmenselijke gedrag af", schrijven de oud-turnsters.

Manon Crijns, plaatsvervangend directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), gaf in het Radio 1 Journaal een reactie op de bekentenis. "Helaas herkennen we de verhalen", zegt Crijns. "De afgelopen jaren zijn er al verschillende publicaties verschenen."

De turncoach, die nog altijd actief is als coach, doet in het Noordhollands Dagblad een boekje open over zijn gedrag. "Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten," aldus Beltman.

Maar het is volgens Crijns naïef te denken dat mishandeling en vernedering niet meer voorkomt. Het verhaal van Beltman kan zomaar het topje van de ijsberg zijn. Crijns: "Zover wij weten komt dit niet meer voor, maar dat is ook gelijk het gevaar. Het is blijkbaar lastig voor sporters om misstanden aan de kaak te stellen omdat er toch een angstcultuur heerst."

'Korte metten'

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, reageerde vrijdagavond in Langs de Lijn En Omstreken op het interview met Beltman in het Noordhollands Dagblad. "Dit mag niet blijven liggen. Dit past nergens, zeker niet in de sport. Hier moeten we korte metten mee maken", zei hij.

Op de vraag of coaches als Beltman actief mogen blijven in de sport is Hendriks stellig: "Het lijkt mij duidelijk dat mensen die dit soort zaken op hun kerfstok hebben niet langer actief meer mogen zijn in de topsport. Dat wat mag wat mij betreft wel duidelijk zijn."

Hendriks moedigt elke sporter aan die dit soort ervaringen heeft contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). "Dat vind ik het allerbelangrijkste; dat sporters daar hun weg in kunnen vinden," zei Hendriks. "Het moet voor sporters veilig zijn om dit kwijt te kunnen, zodat we met z'n alleen steeds alerter worden."