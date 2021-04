Gemeente Amsterdam wacht niet meer af en gaat zelf loden leidingen opsporen

Bijna een jaar geleden deden de vijf grootste steden een oproep aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om loden waterleidingen wettelijk te verbieden. De vijf gemeenten hebben ook een brief met informatie over loden leidingen gestuurd naar de eigenaren van woningen van voor 1960.

De gemeente Amsterdam is niet tevreden over het tempo waarmee loden drinkwaterleidingen worden vervangen en komt daarom zelf in actie. Een verbod op de schadelijke leidingen blijft vooralsnog uit en loodgieters krijgen nauwelijks verzoeken om loden leidingen te vervangen. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) gaat daarom met Stichting !WOON op pad om bewoners te informeren en in kaart te brengen waar de leidingen nog van lood zijn.

Met de gemeentelijke panden en woningcorporaties loopt het redelijk op schema. Nu zijn de particuliere woningen aan de beurt. "Het lastige deel", zegt wethouder Ivens, "want daar hebben we geen zicht op en we kunnen eigenaren tot niets verplichten. We kunnen alleen informeren." Bij een blok in Amsterdam-Zuid ontdekte !WOON vorige week nog in meer dan de helft van de huizen loden leidingen.

In Amsterdam is het probleem het grootst. Daar staan 70.000 woningen uit de bouwperiode waarin loden leidingen zijn aangelegd. En die gemeente constateert dat er afgelopen jaar te weinig vooruitgang is geboekt.

Ollongren kiest daar niet voor. Een verbod zou tot gedwongen extra kosten voor eigenaren leiden en is moeilijk te handhaven. Daarnaast kunnen huurders met problemen naar de Huurcommissie of de rechter. Een woordvoerder van Ollongren zegt gemeenten te gaan benaderen om Amsterdam als voorbeeld te nemen. "Als dit onvoldoende werkt, kunnen wij later alsnog kijken of een verbod zinvol is."

Hoe zat het ook alweer?

In 2019 werd in woningen in Amsterdam-Noord hoge concentraties lood gevonden in het drinkwater. Via leidingen kan er lood in het drinkwater terecht komen. Dit is zelfs in kleine hoeveelheden al erg schadelijk voor de gezondheid.

In woningen die voor 1960 gebouwd zijn, kunnen loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. Na 1960 werd het verboden om nieuwe aan te leggen. Naar schatting hebben tussen de 100.000 en 200.000 van de in totaal 8 miljoen woningen in Nederland nog loden leidingen. Vervanging is een verantwoordelijkheid van de eigenaar.