Zeker vijftig kerken lieten meer dan honderd mensen toe • Kabinet verlengt vliegverboden

Winkels die toeristische spullen als klompen en houten tulpen verkopen, hebben het zwaar. Bij Klompenfabriek Nijhuis in Beltrum wordt volgens directeur Paul Nijhuis 70 procent minder omzet gedraaid. Er zijn ook al mensen ontslagen. "Vier miljoen klompen en houten tulpen liggen er in het magazijn en ze worden niet verkocht."

Vanwege de coronacrisis blijven de grootste afnemers van de spullen - buitenlandse toeristen - weg en het duurt volgens Nijhuis nog wel even voor dat verandert. Hij denkt dat de verkoop over een half jaar of misschien pas over een jaar weer op gang komt. "Tot die tijd moeten we het hier uitzitten", zegt klompenmaker Luc Schilderink tegen Omroep Gelderland. Nijhuis hoopt dat hij het zo lang nog volhoudt.

Met de verkoop van de gewone klomp gaat het overigens wel goed. "De draagklomp verkoop je aan mensen die ze graag aantrekken in de tuin. Misschien wel oubollig maar de klomp is in de winter warm, in de zomer koel. De klomp is er niet voor niets al eeuwen", zegt Nijhuis.