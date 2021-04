Oproep aan 65-plussers om alsnog te vaccineren • Turkije keurt Russisch vaccin goed

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal een omzet van 275 miljoen dollar (227 miljoen euro) geboekt met het coronavaccin. Het is voor het eerst dat het bedrijf informatie over de opbrengsten van het vaccin naar buiten brengt. Over dat bedrag wordt geen winst gemaakt, zegt het bedrijf: het wordt tegen kostprijs aangeboden. In totaal werden in de eerste drie maanden van dit jaar 68 miljoen doses gefactureerd.

In omzetcijfers betekent dat 224 miljoen dollar (185 miljoen euro) voor Europees gebruik, 3 miljoen dollar (2,48 miljoen euro) in "opkomende markten" en 8 miljoen dollar (6,6 miljoen euro) in "de rest van de wereld".

De 275 miljoen dollar is maar een klein deel van de totale omzet van de farmaceut. In totaal schreef AstraZeneca 7,3 miljard dollar (6 miljard euro) bij. Vooral de opbrengsten uit medicijnen tegen kanker namen toe.