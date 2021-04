Eerste noodhulp in India aangekomen • AstraZeneca zet 227 miljoen euro om met vaccin

Het eerste vliegtuig met noodhulp vanuit Amerika is aangekomen in de Indiase hoofdstad New Delhi. Het aantal coronabesmettingen neemt de afgelopen tijd explosief toe. Ziekenhuizen en crematoria kunnen de stroom zieken en doden niet meer aan. Gisteren waren er 1 miljoen bevestigde gevallen, het meeste op een dag tot nu toe.

In het Amerikaanse vrachtvliegtuig zit voor meer dan 100 miljoen aan hulpgoederen, zuurstof cilinders, maskers en testen. Tientallen landen hadden hulp toegezegd. India spreekt zelf niet van noodhulp, maar van een internationale samenwerking, zegt correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal.

In totaal zijn er ongeveer 18 miljoen besmettingen in het land met bijna 1,4 miljard inwoners. "Naar verwachting is het werkelijke aantal hoger, want niet alles wordt geregistreerd", zegt André. "Ik merk het ook om me heen: iedereen die ik ken heeft corona, of een gezinslid die heeft heeft. Wat je ziet is dat rijke Indiërs proberen India te ontvluchten, privé-jets worden massaal geboekt om naar Dubai te reizen."