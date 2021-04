Wekdienst 30/4: Blijdorp open voor 4000 bezoekers • Rechtszaak tegen oud-PVV'er Brinkman hervat

Wat heb je gemist?

In het noorden van Israël zijn zeker 44 mensen omgekomen die een Joods feest vierden. Ze raakten in een gang in de verdrukking bij een bedevaart op de Meronberg. Zeker 150 gewonden liggen in ziekenhuizen. 39 van hen zijn er slecht aan toe.

De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor 10.000 bezoekers, maar volgens schattingen waren er tien keer zoveel mensen. Premier Netanyahu spreekt van een grote ramp. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij liggen, die zijn bedekt met reddingsdekens.