'Bij Feyenoord geen geld voor nieuwe spelers, dus verwachtingen zijn laag'

Teleurstelling bij Eric Botteghin (Feyenoord) - Pro Shots

Over twee maanden treedt Arne Slot in dienst bij Feyenoord. Vooralsnog treft de nieuwe hoofdtrainer echter een uitgeklede spelersgroep aan, de restanten van een team dat zich misschien niet eens plaatst voor Europees voetbal. Terwijl Ajax al volop bezig is met volgend seizoen en bij PSV zelfs een flink geldbedrag vrijkomt om de selectie te versterken, blijft het in Rotterdam angstvallig stil. En de tijd begint te dringen. "Het algehele gevoel is slecht", vertelt NOS-commentator en Feyenoord-volger Arman Avsaroglu. "Er is geen geld om nieuwe spelers aan te trekken en dus zijn de verwachtingen voor komend jaar vooralsnog laag." Berghuis onder vuur Avsaroglu weet dat er achter de schermen intussen wel het nodige gaande is. "Slot is druk aan het praten met mensen binnen Feyenoord. Hij is de club aan het leren kennen, maar blijft voorlopig op de achtergrond." In december, bij een van de spaarzame momenten dat Slot over Feyenoord sprak, liet hij weten pas naar buiten te treden over de hervorming van zijn ploeg nadat Dick Advocaat zijn klus had afgerond. Destijds ging het Feyenoord echter nog voor de wind. Met alle toppers in de januarimaand nog in het vooruitzicht, leken de Rotterdammers stiekem nog wel een rol te kunnen spelen bovenin. Hoe anders is de situatie nu, met liefst 21 punten achterstand op aanstaand kampioen Ajax.

Bryan Linssen (Feyenorod) baalt - AFP

De opleving in het door corona afgebroken vorige seizoen bood hoop. Toen Advocaat het tussentijds van de opgestapte Jaap Stam had overgenomen. Toen Steven Berghuis als nieuwe aanvoerder met Feyenoord aan een indrukwekkende opmars begon en ruim een jaar ongeslagen bleef. Diezelfde Berghuis ligt nu onder vuur na zijn wilde tackle die hem rood opleverde tegen Vitesse (0-0). In een duel waarin Feyenoord zijn kansen op plek vier weer in eigen hand had kunnen krijgen. De aanvoerder moest zijn domme actie bekopen met een schorsing van twee wedstrijden, waaronder De Klassieker tegen Ajax. Volgens Avsaroglu is het voor beide partijen misschien wel de beste optie als de topscorer deze zomer uit De Kuip vertrekt. "Berghuis bepaalt bijna alles bij Feyenoord. Hij draagt de aanvoerdersband, is belangrijk, maar ook gefrustreerd door het gebrek aan kwaliteit." Keuze voor de jeugd? Waar aanvankelijk alles op zijn plek leek te vallen in Rotterdam-Zuid en technisch directeur Frank Arnesen rustig op zoek kon gaan naar wat gerichte versterkingen, lijkt de selectie ineens te bestaan uit los zand. Veel oude, blessuregevoelige jongens. Weinig spelers met een noemenswaardige transferwaarde voor een topclub. Trekt de Deen een blik spelers open, een strategie die Feyenoord in 2007 koos om zijn honderdjarige jubileum met een prijs op te luisteren? Met gearriveerde namen als Roy Makaay, Giovanni van Bronckhorst, Kevin Hofland, Tim de Cler en later Denny Landzaat werd de beker gewonnen.

2007: Feyenoord begint het seizoen met een flink aantal routiniers - ANP

Of kiest Feyenoord voor de jeugd, zoals onder Ronald Koeman in 2011? Een noodgedwongen keuze destijds, die uitstekend uitpakte met de doorbraak van onder anderen de latere internationals Tonny Vilhena, Jordy Clasie, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi. Avsaroglu: "Het lijkt er niet op dat de huidige lichting jeugdspelers van datzelfde niveau is. Toch zal Slot het - net als Koeman tien jaar geleden - waarschijnlijk vooral van de jeugd moeten hebben."

Feyenoord speelt zondagmiddag (12.15 uur) de uitwedstrijd tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Het duel is rechtstreeks te volgen op NPO Radio 1 en via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De samenvatting is om 19.00 uur te zien op NPO 1 in NOS Studio Sport.

Over het nieuwe seizoen is weinig tot niets duidelijk. Zeker is dat Slot met Francesco Antonucci een nieuweling op de eerste training kan verwelkomen, een creatieve middenvelder die vorig jaar al gekocht werd en dit seizoen op huurbasis in Volendam actief is. Waar de nieuwe trainer zelf zwijgt over alle ontwikkelingen, sijpelt er zo nu en dan eens wat door. Zoals via Berghuis, die vorige maand vertelde dat Slot hem had gevraagd of hij na dit seizoen wilde blijven.

Orkun Kökcü (Feyenoord) op de grond - AFP