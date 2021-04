Verstappen op zijn hoede voor Mercedes: 'Ze doen zich minder voor dan ze zijn'

Niet Mercedes, maar Red Bull Racing is favoriet op het circuit in de Algarve. Al wil Verstappen daar nog weinig van weten. "Natuurlijk zegt Mercedes dat wij het te kloppen team zijn, maar de resultaten tonen aan dat ze wel degelijk meedoen. Ze doen zich minder goed voor dan ze zijn."

Het resultaat van de Portugese grand prix was typerend voor de krachtsverhoudingen destijds. Mercedes was ongenaakbaar, Verstappen de enige die het tempo enigszins kon bijbenen.

Het gat was groot, ruim een half jaar geleden in Portimão. Max Verstappen kwam als derde over de finish, 34 seconden achter racewinnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en negen seconden achter diens teamgenoot Valtteri Bottas.

Nerveus wordt de elfvoudig GP-winnaar er niet van. Verstappen: "Ik ben niet echt met de titelstrijd bezig. Ik denk er niet veel aan. Het enige wat ik zeker weet is dat het close is en dat het seizoen nog lang is."

Jarenlang was Verstappen door de Mercedesdominantie veroordeeld tot een bijrol in de Formule 1, maar de krachtsverhoudingen beginnen te verschuiven: door zijn zege in de Grand Prix van Emilia-Romagna staat Verstappen nog maar één WK-punt achter regerend wereldkampioen Hamilton.

Hamilton ziet dat anders. "Hun auto is sneller en presteert beter." Statistisch gezien heeft Hamilton een punt: Verstappen was dit seizoen al 90 ronden de raceleider, Hamilton slechts 29.

"Als we voor de titel willen gaan moeten we blijven verbeteren. We kunnen ons geen fouten veroorloven."

"Imola was een moeilijke race, vooral door het slechte weer. Erg tricky en erg leuk, maar we kijken alweer vooruit. Winnen was geweldig, maar het was nog geen perfecte race."

De nog verse zege op Italiaanse bodem is voor Verstappen alweer een gesloten boek. "We hadden iets recht te zetten na Bahrein, waar ik de race net niet won. Daar hebben we lessen geleerd en dat heeft geholpen."

Verstappen beseft dat hij in Portugal geschiedenis kan schrijven door als eerste Nederlander de F1-ranglijst aan te voeren. De Nederlander die het dichst in de buurt van de leiding kwam, was Carel Godin de Beaufort in 1962, die bij de openingsrace van het seizoen op Zandvoort als zesde eindigde en daarmee even zesde in de WK-stand stond.

Het boeit Verstappen echter amper. "Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of dat dit weekeinde gebeurt. Het wordt een lang seizoen." Het is Verstappens versie van de legendarische zin van Joop Zoetemelk: 'Parijs is nog ver'.