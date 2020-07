Zoon van aanslagpleger Hitler doet voor het eerst zijn verhaal

Het had niet veel gescheeld of Adolf Hitler was in juli 1944 gedood door zijn eigen militairen. Dat was deze week precies 76 jaar geleden. Het verhaal over de aanslag ken je misschien van de film Valkyrie (2008) met in de hoofdrol Tom Cruise. Verder is er in Nederland weinig bekend over deze daad van verzet tegen de nazi's.

De poging om Hitler te doden mislukt en honderden betrokken militairen worden geëxecuteerd. Ook de vader van Georg Schulze-Büttger, een hoge officier in het Duitse leger. Hij krijgt de doodstraf en wordt opgehangen.

De aanslagplegers worden na de Tweede Wereldoorlog gezien als verzetshelden. In een leger van 18 miljoen militairen waren zij één van de weinigen die tegen Hitler in durfden te gaan.

De zoon van George, die dezelfde naam heeft, vertelt 76 jaar later voor het eerst zijn verhaal tegen Nieuwsuur: