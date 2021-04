Zeker 44 doden door verdrukking bij religieus feest Israël

Correspondent Ankie Rechess:

"Jaarlijks komen er voor dat joodse festival honderdduizenden ultra-orthodoxen vanuit het hele land om te bidden, dansen en zingen. Sommige jaren zijn het er zelfs 400.000. Ze kamperen op de Meronberg, vlak bij de tombe van een rabbijn uit de tweede eeuw. Er gebeurt van alles: zo worden bijvoorbeeld jongetjes van 3 jaar voor het eerst geknipt op de Meronberg. Dat is een grote, vrolijke toestand.

Dat gezegd hebbende: het is een wonder dat zo'n ramp niet al veel eerder is gebeurd. Ik ben daar vaker op pad geweest voor een reportage en ik vroeg me al af hoe het mogelijk was dat er zo veel mensen bij elkaar zijn. Dat dit nu gebeurd is, zat er dus eigenlijk al in. Wat heel triest is: er is grote paniek onder de mensen. Ouders proberen hun kinderen te vinden, die kunnen ze niet bereiken. Het telefoonnetwerk is overbelast, omdat ze hun kinderen proberen te bellen."