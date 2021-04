Tientallen doden door verdrukking en instorten tribune bij bedevaart Israël

Bij een religieus feest op de Meronberg in het noorden van Israël zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Er zijn ten minste 28 doden gevallen nadat de tribune was ingestort, meldt persbureau Reuters.

Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis op televisie "een zware ramp".

Na het instorten van de tribune zouden er mensen in de verdrukking zijn geraakt doordat er paniek was uitgebroken. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij zijn gelegd, bedekt met reddingsdekens of stukken plastic.

De ramp vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultra-orthodoxe joden. Het gaat volgens lokale media om het grootste evenement sinds de coronapandemie. De politie liet eerder op de dag al weten de coronaregels niet gehandhaafd konden worden.