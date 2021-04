'Therapeutisch' debat moet streep zetten onder wantrouwen, formatie weer op gang

Verontschuldigingen, goede voornemens en reflectie waren er te over in het debat over de ministerraadnotulen. Het optreden van het demissionaire kabinet lijkt een eerste streep te zetten onder het wantrouwen dat er de afgelopen tijd in Den Haag heerste. Daarmee lijkt een hindernis genomen te zijn richting een nieuwe formatieronde.

Demissionair premier Rutte zei een paar keer met nadruk dat hij "niet trots" was op zijn woorden over kritische Kamerleden tijdens de kinderopvangtoeslagenaffaire. "Het is ongepast van mezelf om te beamen dat Kamerleden van de coalitie constructiever moeten zijn dan de oppositie", concludeerde hij.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beloofde vervolgens de informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde Kamerleden niet tegenwerken, benadrukte hij. "Ik wilde alleen stoom afblazen. Dat ziet er niet mooi uit." In de notulen stond dat hij zich "zeer ontstemd" had getoond tegenover de kritische Kamerleden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) .

CDA-minister Hoekstra zei dat hij Omtzigt helemaal de mond niet had willen snoeren met zijn poging tot het "sensibiliseren" van zijn partijgenoot. Hoekstra wilde Omtzigt, de meest kritische vragensteller in de kinderopvangtoeslagenaffaire, alleen maar attenderen op de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst, zei hij. "We hebben niet gezegd: Pieter, nou eens rustig aan." En minister Kaag had alleen maar goede bedoelingen met haar opmerking in de notulen over "kaders" voor kritische Kamerleden. "Het ging om fatsoenlijk met elkaar omgaan, met waarden en normen", zei ze.

Fraudeur

Premier Rutte en de betrokken bewindspersonen gaven tijdens het ruim vijftien uur durende Kamerdebat uitleg over hun uitspraken in de geheime ministerraadnotulen uit 2019 over de toeslagenaffaire. Die werden maandag bij hoge uitzonder openbaar gemaakt na berichtgeving van RTL Nieuws.

De oppositiepartijen PVV, SP en Denk spraken tijdens het debat schande van de notulen. Volgens hen was hiermee het bewijs geleverd dat het kabinet-Rutte bewust informatie had achtergehouden - iets dat in december bovendien al bleek uit onderzoek van de commissie-Van Dam. Dit wordt in politiek Den Haag gezien als doodzonde.

De Tweede Kamer kwam dan ook van vakantie terug om over deze notulen te debatteren. Een in potlood getekend debat over de voortgang van de formatie werd van de agenda gehaald. Informateur Tjeenk Willink moest nog wachten met de presentatie van zijn eindverslag.