Vijf verdachten opgepakt voor ontvoering honden van Lady Gaga

Vijf mensen die ervan worden verdacht Lady Gaga's honden te hebben ontvoerd en de hondenuitlater te hebben neergeschoten, zijn donderdag opgepakt. Dat heeft de politie in Los Angeles bekendgemaakt.

De opsporingsdiensten gaan er niet van uit dat de ontvoerders wisten dat het om de honden van de zangeres ging. De waarde van de honden zou het motief voor de beroving zijn. Franse bulldogs zijn erg gewild en duur; ze kunnen duizenden euro's opbrengen. Daarom worden ze vaker gestolen.

Eind februari werd een medewerker van de uitlaatservice die Lady Gaga inhuurde in Los Angeles overvallen door gewapende mannen. De hondenuitlater werd daarbij in de borst geschoten. Na een worsteling werden twee van de drie honden meegenomen. Twee dagen later werden die weer teruggebracht.

De vijf zijn aangehouden voor diefstal en poging tot moord. De politie kwam de verdachten op het spoor dankzij bewakingsbeelden van de steeg waar de twee ongedeerde Franse bulldogs vastgebonden aan een paal werden achtergelaten door de ontvoerders. De vrouw die de dieren had 'gevonden' en ze terugbracht zou ook zijn opgepakt.

De zangeres, die destijds voor filmopnames in Italië was, loofde een beloning van 500.000 dollar uit voor de gouden tip om haar honden te vinden.