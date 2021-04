Vrouwen hebben vaker een topinkomen dan tien jaar geleden

Topverdieners zijn steeds vaker vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de loonkloof bij de duizend grootste bedrijven van Nederland.

Die kloof berekent het CBS door het brutosalaris van de vijf topverdieners van een bedrijf te vergelijken met het doorsnee loon bij hetzelfde bedrijf.

Bovenaan de loonlijst staan nog altijd het vaakst mannen. Maar in de laatste tien jaar maken vrouwen wel een opmars. In 2010 was nog 17 procent van de topverdieners vrouw, inmiddels is dat 26 procent.

Als niet alleen naar de grootste bedrijven wordt gekeken, maar naar alle Nederlandse bedrijven blijkt dat 252.000 werknemers minstens 100.000 euro per jaar loon kregen in 2020. 18 procent daarvan was vrouw. In 2010 was nog maar een tiende van alle werknemers met een ton op hun loonstrookje vrouw.

De beste verdienende vrouw was Nancy McKinstry, schreef de Volkskrant al eerder. Zij verdiende in 2020 ruim 14 miljoen euro bij de Nederlandse uitgeverij Wolters Kluwer. Daarmee had ze het op een na hoogste salaris van alle topbestuurders van beurgenoteerde bedrijven in Nederland.

Algemene loonkloof neemt af

In algemene zin nam het verschil tussen de top van een bedrijf en de doorsnee werknemer vorig jaar iets af. In 2020 verdiende een topverdiener gemiddeld 5,9 keer zoveel als de jan modaal van zijn of haar ondergeschikten.

Dat is een fractie minder dan in 2019, maar nog altijd meer dan de loonkloof in de jaren tot 2015.