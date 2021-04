Paus stelt nieuwe regels op tegen corruptie en witwassen in het Vaticaan

Hiervoor moeten ze bij hun aantreden of benoeming tekenen, en dat daarna iedere twee jaar herhalen. Tenslotte is het voor de ondertekenaars verboden hun vermogen te investeren in bedrijven die de katholieke sociale leer schenden.

Ook terrorisme en en uitbuiting van minderjarigen zijn opgenomen in de lijst van verboden criminele activiteiten. De hooggeplaatste medewerkers mogen hier ook niet eerder voor veroordeeld zijn, staat in de verklaring van de paus.

Medewerkers van het Vaticaan mogen geen giften meer aannemen die meer waard zijn dan 40 euro, zo heeft Paus Franciscus vandaag verklaard. Ook moeten kardinalen en managers kunnen aantonen dat ze niet worden verdacht van zaken als deelname aan een criminele organisatie, corruptie, witwassen, belastingontduiking of belastingontwijking.

Schimmige investering in Londens vastgoed

Deze harde aanpak van corruptie komt niet onverwacht. Er loopt al twee jaar een corruptieonderzoek van het OM van de stadstaat naar de schimmige investering van het Vaticaan in vastgoed in het centrum van Londen.

De deal kostte de Heilige Stoel miljoenen euro's aan bemiddelingsgeld voor tussenpersonen. De invloedrijke kardinaal Angelo Becciu, tot 2014 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van Vaticaanstad, keurde die investering van ruim 150 miljoen euro goed.

Het geld voor de investering kwam uit een fonds dat werd aangevuld door donaties van gelovigen aan de kerk. Becciu nam vorig jaar ontslag en deed afstand van zijn rechten als kardinaal. Een ongebruikelijke stap, die mogelijk het gevolg was van het onderzoek naar de vastgoeddeal.

Cheques aan twee pausen

Ook was er het misbruikschandaal met ex-kardinaal Theodore McCarrick, die in 2019 uit het priesterambt werd gezet. McCarrick deelde jarenlang cheques uit aan ambtenaren van het Vaticaan en twee pausen. Dit leidde tot speculaties dat zijn vrijgevigheid hem hielp om straf te vermijden voor zijn seksuele wangedrag, waarvan al in de jaren negentig van de vorige eeuw meldingen binnen waren gekomen.

Het besluit van de paus komt in dezelfde week waarin het Vaticaan is beoordeeld door de Moneyval-commissie van de Raad van Europa. Die commissie bekijkt of de internationale normen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden nageleefd. Het rapport hierover moet binnenkort worden vrijgegeven.

De door de paus opgestelde gedragsregels gaan per direct in.