Manchester United verpulvert AS Roma in halve finale Europa League (6-2)

Door een uitstekende tweede helft tegen AS Roma ligt Manchester United op koers om zich te plaatsen voor de finale van de Europa League. De Engelse topclub nam donderdagavond in de halve finale na rust ruim afstand van de Italianen: 6-2. Volgende week is de return in Rome.

Al binnen tien minuten viel er voor de voetballiefhebber het nodige te genieten. De openingstreffer van United was een beauty. Paul Pogba schudde drie man van zich af en vond Edinson Cavani, die de bal meteen doortikte naar Bruno Fernandes. De Portugees klopte doelman Pau López vervolgens met een stiftje.

Toch stond Roma halverwege op een 1-2 voorsprong. Lorenzo Pellegrini zorgde voor de gelijkmaker (een strafschop na hands van Pogba) en twintig minuten later kwam ook Edin Dzeko, voormalig speler van United-rivaal Manchester City, tot scoren.

United op stoom

Roma-coach Paulo Fonseca moest in de eerste helft al Jordan Veretout en Leonardo Spinazzola vervangen. Ook keeper López kon op advies van de clubarts niet meer verder.