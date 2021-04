Basketbalsters Den Helder grijpen na twaalf jaar weer landstitel

De basketbalsters van Den Helder zijn voor de vijftiende keer (en voor het eerst sinds 2009) landskampioen geworden. Na de 82-75 thuiszege op Binnenland was de ploeg van coach Mario Bennes ook in de tweede finalewedstrijd te sterk voor de formatie uit Barendrecht: 101-79.

Binnenland, dat in 2014 zijn enige titel in de wacht sleepte, had in september in de bekerfinale ook al verloren van Den Helder. Dinsdag ging het lang gelijk op, nu had Den Helder het duel eigenlijk al na het openingskwart (16-30) beslist en dat kwam vooral door het matige verdedigen van Binnenland.

Ook na rust (36-54) kwam Den Helder geen moment in de problemen.