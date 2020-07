Wekdienst 25/7: Omgekomen militairen terug in Nederland • Start alternatieve Pride

Door corona gaat de Canal Parade door de Amsterdamse grachten dit jaar niet door - ANP

Goedemorgen! De lichamen van de militairen die omkwamen bij een helikoptercrash op Aruba komen vandaag aan in Nederland. En het alternatieve programma rondom Pride Amsterdam gaat van start.

Wolken bepalen vandaag het weerbeeld, al breekt hier en daar de zon nog wel even door. In de ochtend valt vooral in het noordwesten regen. In de avond gaat het op meer plaatsen regenen. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden.

Weerkaart 25-7 - Weerplaza

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De lichamen van de militairen die afgelopen zondag omkwamen bij een helikoptercrash op Aruba, komen aan op Vliegbasis Eindhoven.

Door corona is er geen Pride Amsterdam dit jaar, maar tot 2 augustus is er wel een alternatief programma dat vandaag start. Met online en offline evenementen, zoals een wandeling, een demonstratie en Pride TV.

In het Aviodrome in Lelystad opent een expositie over Trix Terwindt en Hilda Bongertman. Zij behoorden tot de eerste lichting stewardessen die voor de Tweede Wereldoorlog voor KLM werkten.

Wat heb je gemist? Feike Sijbesma, de speciaal coronagezant van het kabinet, maakt zich zorgen over een mogelijke tweede coronagolf. In NRC zegt de oud-topman van DSM dat hij wil dat het kabinet ingrijpt om een nieuwe lockdown te voorkomen. "We houden bijna geen afstand meer, over mondkapjes is onduidelijkheid en we laten ons heel weinig testen. Het gaat niet goed", zegt hij in de krant. Sijbesma vindt dat het kabinet te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan over het nut van mondkapjes. "Ik ben blij dat het kabinet en het OMT nu bij elkaar gaan zitten. Laat ze hierover een duidelijk besluit nemen. Anders creëer je bij de mensen vrijblijvendheid en onduidelijkheid", citeert de krant de vrijwillige corona-adviseur van het kabinet. Ander nieuws uit de nacht: Chinees consulaat in Houston kort na sluiting opengebroken: het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston in Texas, is opengebroken door een groep onbekende mannen. Dat gebeurde kort nadat het bevel van Washington tot de sluiting van de diplomatieke post van kracht werd. De Amerikaanse regering ziet het consulaat als een Chinees spionagebolwerk.

Massale uitbraak uit Zuid-Afrikaanse gevangenis, meeste ontsnapten weer gepakt: in de Zuid-Afrikaanse plaats Malmesbury is een klopjacht gaande op een groep gevangenen die met tientallen tegelijk zijn ontsnapt uit de gevangenis. Van de 69 gedetineerden die uitbraken, zijn er inmiddels 63 weer opgepakt.

Duizenden Hongaren betogen tegen ontslag hoofdredacteur nieuwssite Index: in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het ontslag van de hoofdredacteur van de grootste onafhankelijke nieuwswebsite Index. Index wordt gezien als een van de laatste onafhankelijke media van Hongarije.

En dan nog even dit: 53 uur pijltjes gooien. Dat zou Frank Posthumus en Wyan Alders uit Assen het wereldrecord darts opleveren. Een vijf jaar oud record van bijna 51 uur onafgebroken pijlen gooien verdween hiermee zonder problemen uit de boeken. Dachten ze. Nu blijkt dat er een paar maanden voor de Assense vuurproef al een nieuw record was gevestigd: twee Britten hebben in juli 2019 58 uur lang gedart, maar dat record was nog niet verwerkt bij Guinness World Records en dus wisten de Assenaren er niets van. Ze kwamen er pas na hun recordpoging per toeval achter, zeggen ze tegen RTV Drenthe.

Posthumus en Alders tijdens hun recordpoging - RTV Drenthe