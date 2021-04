Koeman krijgt rood en ziet Barcelona tegen Granada naast koppositie grijpen (1-2)

FC Barcelona heeft een gouden kans laten liggen om de koppositie te pakken in de Spaanse competitie. Het elftal van trainer Ronald Koeman ging donderdagavond op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Granada.

Door die nederlaag staat Barça, met nog vijf wedstrijden voor de boeg, op de derde plaats. De Catalanen hebben hetzelfde aantal punten als nummer twee Real Madrid (dat over een beter onderling resultaat beschikt) en twee punten minder dan Atlético Madrid, dat volgende week nog op bezoek komt in Camp Nou.

Messi scoort weer

In datzelfde stadion was Barcelona tegen Granada in het grootste deel van de wedstrijd heer en meester. Voor rust uitte zich dat overigens vooral in een hoog percentage balbezit (80 procent) en niet zozeer in een stortvloed aan mogelijkheden.

De eerste grote kans leidde halverwege de eerste helft direct tot een doelpunt. Lionel Messi vond Antoine Griezmann, die zichzelf met een fraaie pirouette vrijspeelde en de bal weer inleverde bij de Argentijnse aanvoerder. Met zijn 26ste treffer van het seizoen tekende Messi vervolgens voor de 1-0.