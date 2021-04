81-jarige podiumontwerper van Songfestival neemt kijkje in Ahoy: 'ongelooflijk'

Nu het liedjesfestijn na jaren weer in Nederland is, kreeg de inmiddels 81-jarige De Groot een uitnodiging om te komen kijken in Ahoy, waar de eerste repetities al in volle gang zijn.

"Er hingen toen zeven zilveren bollen boven het podium die bij elk nummer op een andere plek hingen", vertelt De Groot. "We hadden steeds maar 40 seconden tussen de optredens om alles goed te hangen." Zijn decor was een internationaal succes. Daarom mocht hij het na 1970 nog drie keer ontwerpen: in 1976, 1980 en 1984, ook allemaal met bewegende decorstukken .

Het mag dan ruim een halve eeuw geleden zijn, Roland de Groot kan zich alles nog prima voor de geest halen. 21 maart 1970, de dag dat het Songfestival voor de tweede keer in de geschiedenis neerstrijkt in Nederland. De Groot is op dat moment podiumontwerper en bedenkt het decor voor de editie in 1970, een ontwerp dat later door collega's als 'revolutionair' wordt omschreven.

Hij ontwierp vier podia voor het songfestival en is nu in Ahoy - NOS

Zaterdag 8 mei begint de kaartverkoop, die in eerste instantie alleen toegankelijk is voor mensen die voor de afgelaste editie van vorig jaar een kaartje hadden.

Ook was alles een stuk beperkter, vervolgt hij. "Toen ik het songfestival-decor ontwierp, had ik een kleurendoosje met vijf pastels. Nu kunnen ze kiezen uit alle kleuren, in een soort digitale kleurenbox. De mogelijkheden zijn gigantisch."

Eenmaal in de zaal, valt het de oud-podiumontwerper vooral op hoe groot alles is. "Qua formaat gaat dit mijn pet te boven. Wij hadden in de jaren zeventig steeds theaters van ongeveer vijftien meter breed. Hier in Ahoy is het meer dan vijftig meter breed."

Dat het songfestival in al die jaren almaar groter is geworden, bewijzen ook de cijfers. "In 1970 hoorden we dat er misschien wel een miljoen mensen zouden kijken. Nu zijn dat er ongeveer 200 miljoen, hoorde ik zojuist", zegt De Groot.

En dat geldt net zo goed op financieel gebied. Zo was er in 1980, toen het Songfestival ook in Nederland was, een budget van 900.000 gulden. Voor de shows in Ahoy is ruim 26 miljoen euro beschikbaar.

Dutch design

De Groot krijgt de rondleiding van Florian Wieder, die het podium in Ahoy dit jaar heeft ontworpen. En dat doet de Duitser niet voor het eerst, hij won de pitch voor het beste podiumontwerp al zeven keer.

Wieder omschrijft z'n ontwerp dit jaar als 'typisch Nederlands' en 'ingetogen'. Hij haalt zelfs de term 'Dutch Design' aan. "Dat is altijd zeer minimalistisch, maar wel heel functioneel. En dat is dit podium eigenlijk ook. Dat komt onder meer door het grote led-scherm van maar liefst vijftig meter breed waarop we van alles kunnen tonen." Volgens Wieder is elk optreden daardoor straks anders.

Ook wijst de ontwerper op allerlei verwijzingen naar het water in Nederland. "Bijvoorbeeld door de golvende bewegingen aan de zijkant van het podium. En ook de openingen tussen de verschillende podiumdelen, die grachten moeten voorstellen."