Winst brengt Nederlandse handballers dicht bij EK, ogen nu gericht op Slovenië

Dankzij een 32-24 uitoverwinning op Turkije is deelname aan het EK van 2022 weer een stapje dichterbij gekomen voor de Nederlandse handballers. Wint Slovenië vanavond in Polen, dan is het ticket binnen voor Oranje.

In november had Nederland in Almere nog de grootste moeite met Turkije (27-26), nu leek de zege al snel aanstaande.